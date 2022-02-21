Курсы валют на завтра: доллар и евро начали дорожать

Завтра, 26 мая евро резко подорожает - сразу на 17 копеек, добавит в цене и доллар - всего 2 копейки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 25 мая.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2745,53 гривен (+0,0272 грн);
– 100 евро – 3366,43 гривен (+0,1732 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 27,50 гривен за доллар, курс в покупке до 27,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,68 гривен за евро.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2745,53 гривен (+0,0272 грн);
– 100 евро – 3366,43 гривен (+0,1732 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 27,50 гривен за доллар, курс в покупке до 27,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,68 гривен за евро.
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