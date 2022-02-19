Курсы валют на завтра, 18 февраля: гривна вернулась к снижению

В связи с нестабильной ситуацией на украинских границах и продолжающимися геополитическими играми России как с Украиной, так и с Западом в целом, курс гривны в отношении евро и доллара снова начал резко падать.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 17 февраля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2830,00 (+0,4244 грн);
– 100 евро – 3219,69 гривен (+0,2649 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 22 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,24 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2830,00 (+0,4244 грн);
– 100 евро – 3219,69 гривен (+0,2649 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 22 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,24 гривен за евро.
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