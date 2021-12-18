Курсы валют на понедельник, 5 апреля: доллар дорожает

Следующая неделя начнется с резкого скачка доллара, 5 апреля он подорожает на 12 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 2 апреля.– 100 долларов США – 2795,55 гривен (+0,1231 грн);– 100 евро – 32,8365 гривен (+0,1362 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 17 копеек до 28,04 гривен за доллар, курс в покупке до 28,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 32,95 гривен за евро.