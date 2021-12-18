Курсы валют на понедельник, 5 апреля: доллар дорожает

18:58 02 Апрель Киев, Украина

Следующая неделя начнется с резкого скачка доллара, 5 апреля он подорожает на 12 копеек.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 2 апреля.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2795,55 гривен (+0,1231 грн);

– 100 евро – 32,8365 гривен (+0,1362 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 17 копеек до 28,04 гривен за доллар, курс в покупке до 28,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 32,95 гривен за евро.