Курсы валют на понедельник, 24 января

В начале следующей рабочей недели гривна в отношении доллара и евро укрепится менее чем на копейку.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 21 января.
Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после того, как он вырос до максимума за год. Евро также дешевеет третий день подряд после непрерывного роста в течение двух недель. Но темпы укрепления гривны замедлились.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2831,81 (-0,0055 грн);
– 100 евро – 3210,99 гривен (-0,0048 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 11 копеек – до 28,23 гривен за доллар, в покупке также просел на 11 копеек – 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 10 копеек – 32,04 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после того, как он вырос до максимума за год. Евро также дешевеет третий день подряд после непрерывного роста в течение двух недель. Но темпы укрепления гривны замедлились.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2831,81 (-0,0055 грн);
– 100 евро – 3210,99 гривен (-0,0048 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 11 копеек – до 28,23 гривен за доллар, в покупке также просел на 11 копеек – 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 10 копеек – 32,04 гривен за евро.
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