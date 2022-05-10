Курсы валют на ближайшие три дня, евро максимально упал в цене

Нацбанк на вечер пятницы установил курсы валют, которые будут актуальны на протяжении двух выходных дней. Согласно ему, доллар и евро снова дешевеют.
Таким образом, официальный курс доллара упал после двухдневного роста, а евро подешевел до годового минимума. Ниже курс был 22 июля 2020 года – 31,6719 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2683,46 гривен (-0,1049 грн);
– 100 евро – 3167,56 гривен (-0,2208 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 11 копеек – до 26,82 гривен за доллар, в покупке понизился также на 11 копеек – до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже обвалился на 29 копеек – до 31,58 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2683,46 гривен (-0,1049 грн);
– 100 евро – 3167,56 гривен (-0,2208 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 11 копеек – до 26,82 гривен за доллар, в покупке понизился также на 11 копеек – до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже обвалился на 29 копеек – до 31,58 гривен за евро.
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