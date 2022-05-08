Курсы валют на 5 августа: доллар и евро подорожают

19:34 04 августа Киев, Украина

Доллар и евро начали дорожать, доллар вырос в цене на 7 копеек, евро - на 5.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 4 августа.

Таким образом, официальные курсы доллара и евро вернулись к росту после небольшого снижения накануне.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2690,94 гривен (+0,0683 грн);

– 100 евро – 3194,82 гривен (+0,0569 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 9 копеек – до 26,97 гривен за доллар, в покупке поднялся также на 9 копеек – до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже подскочил на 3 копейки – до 32,07 гривен за евро.