Курсы валют на 5 августа: доллар и евро подорожают

Доллар и евро начали дорожать, доллар вырос в цене на 7 копеек, евро - на 5.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 4 августа.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро вернулись к росту после небольшого снижения накануне.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2690,94 гривен (+0,0683 грн);
– 100 евро – 3194,82 гривен (+0,0569 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 9 копеек – до 26,97 гривен за доллар, в покупке поднялся также на 9 копеек – до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже подскочил на 3 копейки – до 32,07 гривен за евро.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро вернулись к росту после небольшого снижения накануне.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2690,94 гривен (+0,0683 грн);
– 100 евро – 3194,82 гривен (+0,0569 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 9 копеек – до 26,97 гривен за доллар, в покупке поднялся также на 9 копеек – до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже подскочил на 3 копейки – до 32,07 гривен за евро.
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