Курсы валют на 31 мая: евро подешевел на 17 копеек

06:25 31 Май Киев, Украина

В понедельник, 31 мая значительно подешевеет евро, доллар также теряет свои позиции.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2750,04 гривен (-0,0256 грн);

– 100 евро – 3338,96 гривен (-0,1797 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 1 копейку до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,46 гривен за евро.