Курсы валют на 31 мая: евро подешевел на 17 копеек

В понедельник, 31 мая значительно подешевеет евро, доллар также теряет свои позиции.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2750,04 гривен (-0,0256 грн);
– 100 евро – 3338,96 гривен (-0,1797 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 1 копейку до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,46 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2750,04 гривен (-0,0256 грн);
– 100 евро – 3338,96 гривен (-0,1797 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 1 копейку до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,46 гривен за евро.
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