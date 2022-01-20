Курсы валют на 21 января: доллар подешевел на 8 копеек

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ТЕКСТ: КОНСТАНТИН КАТЫШЕВ, 20 января 2022, 18:38

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Курсы валют на 21 января: НБУ второй день подряд укрепляет гривну

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курсы валют на 21 января

Официальный курс доллара к гривне ускорил снижение после того, как он вырос до максимума за год.

Национальный банк Украины на пятницу, 21 января, укрепил курс гривны на 8 копеек по отношению к доллару и на 8 копеек к евро. Курсы валют на 21 января: НБУ второй день подряд укрепляет гривнуТЕКСТ: КОНСТАНТИН КАТЫШЕВ, 20 января 2022, 18:3800ЧИТАТЬ НОВОСТЬ НА УКРАИНСКОМ749Курсы валют на 21 января: НБУ второй день подряд укрепляет гривнуФото: Пресс-центр НБУНацбанк установил курсы валют на 21 январяОфициальный курс доллара к гривне ускорил снижение после того, как он вырос до максимума за год.Национальный банк Украины на пятницу, 21 января, укрепил курс гривны на 8 копеек по отношению к доллару и на 8 копеек к евро.

Доллар и евро подешевели на 8 копеек, на межбанке доллар вырос в покупке и продаже на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 20 января.



Таким образом, официальный курс доллара к гривне ускорил снижение после того, как он вырос до максимума за год. А евро снижается второй день подряд после непрерывного роста в течение двух недель.



Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2832,36 (-0,0802 грн);



– 100 евро – 3211,47 гривен (-0,0796 грн).



На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 3 копейки – до 28,34 гривен за доллар, в покупке также поднялся на 3 копеек – 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки – 32,14 гривен за евро.