Курсы валют на 15 июня: курс доллара упал ниже 27 гривен

06:30 15 июня Киев, Украина

Согласно опубликованным на сайте Национального банка Украины данным, гривна продолжает укреплять свои позиции. Так, на вторник, 15 июня, НБУ поднял официальный курс национальной валюты более чем на 4 копейки по отношению к доллару и на 8,5 копеек к евро.

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже 27 гривен впервые за 11 месяцев. Ниже курс был только 13 июля 2020 года – 26,95 гривен за доллар. В свою очередь курс евро снизился до минимума за 2,5 месяца. Ниже курс был только 4 апреля – 32,70 гривен за евро.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2699,57 гривен (-0,0447 грн);

– 100 евро – 3270,53 гривен (-0,0852 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 11 копеек – до 26,93 гривен за доллар. Курс в покупке упал также на 11 копеек – до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек – до 32,64 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что Нацбанк купил за неделю 750 млн долларов. Это больше, чем за последние полгода.