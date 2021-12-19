Курсы НБУ на вечер четверга: гривна укрепилась к доллару на 11 копеек

После роста на протяжении нескольких недель, доллар начал дешеветь, сегодня он упал до отметки 27,10 грн. Евро также опустился в цене.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 9 декабря.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2710,13 гривен (-0,1154 грн);
– 100 евро – 3067,73 гривен (-0,0925 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился еще на 11 копеек – до 27,07 гривен за доллар, в покупке упал также на 11 копеек – 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже просел на 13 копеек – 30,59 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2710,13 гривен (-0,1154 грн);
– 100 евро – 3067,73 гривен (-0,0925 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился еще на 11 копеек – до 27,07 гривен за доллар, в покупке упал также на 11 копеек – 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже просел на 13 копеек – 30,59 гривен за евро.
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