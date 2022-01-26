Курсы НБУ на 27 января: гривна максимально упала в цене за последние четыре года

Завтра, 27 января доллар и евро продолжают дорожать, они достигли своего максимума за последние несколько лет.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 26 января.
Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 25 января 2018 года – 28,86 гривен. В свою очередь евро поднялся до максимума с начала июля 2021 года. Выше курс был только 4 июля – 32,52 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2879,84 (+0,1326 грн);
– 100 евро – 3248,03 гривен (+0,1782 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 9 копеек – до 28,82 гривен за доллар, в покупке также подрос на 9 копеек – 28,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек – 32,52 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 25 января 2018 года – 28,86 гривен. В свою очередь евро поднялся до максимума с начала июля 2021 года. Выше курс был только 4 июля – 32,52 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2879,84 (+0,1326 грн);
– 100 евро – 3248,03 гривен (+0,1782 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 9 копеек – до 28,82 гривен за доллар, в покупке также подрос на 9 копеек – 28,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек – 32,52 гривен за евро.
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