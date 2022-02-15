Курсы НБУ на 16 февраля: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины на среду, 16 февраля, укрепил курс гривны почти на 30 копеек по отношению к доллару и на 30 копеек к евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро к гривне вернулись к снижению после существенного роста накануне.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2824,24 (-0,2931 грн);
– 100 евро – 3202,83 гривен (-0,2981 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 28 копеек – до 28,23 гривен за доллар, в покупке также подешевел на 28 копеек – 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 31 копейку – 31,96 гривен за евро.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро к гривне вернулись к снижению после существенного роста накануне.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2824,24 (-0,2931 грн);
– 100 евро – 3202,83 гривен (-0,2981 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 28 копеек – до 28,23 гривен за доллар, в покупке также подешевел на 28 копеек – 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 31 копейку – 31,96 гривен за евро.
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