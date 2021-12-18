Курсы НБУ на 16 апреля: доллар и евро дешевеют

Завтра гривна укрепит свои позиции как в отношении доллара, так и в отношении евро. Чего не скажешь о межбанковском курсе, там гривна дешевеет.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 15 апреля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2782 гривен (-0,08 грн);
– 100 евро – 3317 гривен (-0,005 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 9 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке - 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 33,52 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2782 гривен (-0,08 грн);
– 100 евро – 3317 гривен (-0,005 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 9 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке - 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 33,52 гривен за евро.
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