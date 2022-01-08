Курсы Нацбанка на завтра, 30 апреля

Отечественная валюта в отношении доллара укрепила свой статус на 3 копейки и подешевела в отношении евро на 12.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 29 апреля.
Курс гривны к мировым валютам на 30 апреля выглядит так:
100 USD США – 27,75 (29 апреля – 27,78)
100 EUR – 33,64 (29 апреля – 33,52)
Курс гривны к мировым валютам на 30 апреля выглядит так:
100 USD США – 27,75 (29 апреля – 27,78)
100 EUR – 33,64 (29 апреля – 33,52)
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии