Курсы Нацбанка на завтра, 30 апреля

19:23 29 Апрель Киев, Украина

Отечественная валюта в отношении доллара укрепила свой статус на 3 копейки и подешевела в отношении евро на 12.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 29 апреля.



Курс гривны к мировым валютам на 30 апреля выглядит так:



100 USD США – 27,75 (29 апреля – 27,78)

100 EUR – 33,64 (29 апреля – 33,52)