Курсы Нацбанка на 14 мая: доллар стабилен, евро дешевеет

Согласно официальному курсу, евро продолжает дешеветь, доллар остался практически на том же уровне.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2762,73 гривен (-0,0045 грн);
– 100 евро – 3337,38 гривен (-0,1215 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 0,5 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,42 гривен за евро.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2762,73 гривен (-0,0045 грн);
– 100 евро – 3337,38 гривен (-0,1215 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 0,5 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,42 гривен за евро.
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