Курсы Нацбанка на 14 мая: доллар стабилен, евро дешевеет

06:51 14 Май Киев, Украина

Согласно официальному курсу, евро продолжает дешеветь, доллар остался практически на том же уровне.

/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2762,73 гривен (-0,0045 грн);

– 100 евро – 3337,38 гривен (-0,1215 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 0,5 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,42 гривен за евро.