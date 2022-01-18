Курсы на 6 мая: евро потерял в цене сразу 23 копейки

После длительных выходных дней, гривна укрепила свои позиции, особенно в отношении евро - он подешевел сразу на 23 копейки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 5 мая.Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения на протяжении двух дней. А евро приблизился к курсу 33 гривны.– 100 долларов США – 2773,39 гривен (+0,0009 грн);– 100 евро – 3327,51 гривен (-0,2361 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 7 копеек – 27,74 гривен за доллар в продаже. Курс в покупке снизился также на 7 копеек – до 27,71 гривен за доллар. Евро в продаже подешевел на 30 копеек – 33,27 гривен за евро.