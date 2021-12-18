Курс валют в Украине на вечер 6 апреля

20:19 06 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка евро устремился вверх, набрав 4 копейки на покупке и 5 копеек на продаже, доллар упал на 4 копейки на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8400−27,8600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,8623−32,8831 грн/евро, торги по рублю — 0,3645−0,3649 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,90 гривны. Евро покупают по 32,60 гривны, продают по 32,98 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,73−27,80 гривны, евро — 32,63−32,75 гривны.