Курс валют в Украине на вечер 22 марта

20:29 22 Март Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар упал на 3 копейки на покупке и 2 копейки на продаже, евро вырос на 7 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7000−27,7150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9186−32,9365 грн/евро, торги по рублю — 0,3707−0,3711 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,79 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,55−28,50 гривны, евро — 32,70−33,00 гривны.