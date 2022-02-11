Курс валют в Украине на вечер 11 февраля

19:57 11 Февраль Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке валюты улучшили свои позиции: доллар прибавил 10 копеек, а евро вырос на 13 копеек на обеих операциях.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,09 грн. Евро покупают по 31,70 грн, продают по 32,05 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−28,10 грн, а евро по 31,85- 32,00 грн.



