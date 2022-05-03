Курс валют в Украине на 4 августа

12:13 04 августа Киев, Украина

К открытию межбанка курс доллара не сдвинулся с места, евро прибавил 2 копейки на покупке и 3 копейки на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 26,8600−26,8800 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 31,8801−31,8931. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3668−0,3674.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−27,00 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,03 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,91−27,00 гривны, евро — 31,71−31,85 гривны.