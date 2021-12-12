Курс валют в Украине на 30 марта

11:21 30 Март Киев, Украина

К открытию межбанка доллар упал на 1 копейку на обеих операциях, евро просел на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,9450−27,9650 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,9080−32,9887. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3678−0,3682.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 32,70 гривны, продают по 33,00 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,81−27,89 гривны, евро — 32,60−32,90 гривны.