Курс валют в Украине на 31 декабря 2021 года

14:21 31 Декабрь Киев, Украина

31 декабря доллар курс покупки наличного доллара в украинских банках составил 27,16 грн (рост на 6,85 коп), продажи 27,44 грн (рост на 11,85 коп).

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,1 грн, максимальный – 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,34 грн, максимальный – 27,55 грн.



Средний курс покупки евро подрос на 2,65 коп. и составляет 30,5565 грн. Средний курс продажи вырос на 10,5 коп. и составляет 31,049 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 30,4 грн, максимальный – 30,75 грн. Для продажи минимальный курс – 30,9 грн, максимальный – 31,25 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 2 коп. и составляет 3,28 грн. Средний курс продажи подрос на 0,3 коп. – до 3,769 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.