Курс валют в Украине на 19 марта

12:48 19 Март Киев, Украина

К открытию межбанковского валютного рынка доллар не изменил свои позиции, евро вырос на 5 копеек на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,6850−27,7000 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,9977−33,0156 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3732−0,3735.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 32,80 гривны, продают по 33,15 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−27,70 гривны, евро — 32,80−33,00 гривны.