Курс валют от Нацбанка на 14 июня и рост гривны

В Украине заметно оживился курс гривны. Как сообщил на своем сайте Национальный банк Украины, на сегодня, 14 июня, официальный курс национальной валюты к американскому доллару вырос на 6 копеек, а по отношению к евро - на 19 копеек.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2704,04 гривен (-0,0664 грн);

– 100 евро – 3279,05 гривен (-0,1985 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 8 копеек - до 27,04 гривен за доллар, в покупке - до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 27 копеек - 32,76 гривен за евро.

Как сообщалось, по итогам мая гривна укрепилась на 1%. Курс доллара в прошлом месяце снизился из-за того, что на валютном рынке предложение превышало спрос.