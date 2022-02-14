Курс валют Нацбанка: доллар возобновил рост

Курс доллара вырос как в официальном Нацбанке, так и на межбанковском валютном рынке, евро также незначительно поднял свои позиции.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он просел до минимума за почти девять месяцев. В свою очередь курс евро вырос после снижения накануне.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2746,65 гривен (+0,0499 грн);
– 100 евро – 3351,74 гривен (+0,0294 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 6 копеек – 27,49 гривен. Курс в покупке поднялся также на 6 копеек – до 27,47 гривен за доллар. Евро в продаже вырос на 2 копейки – 33,55 гривен за евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии