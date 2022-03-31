Курс валют на вечер 5 июля

19:24 05 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты устремились вниз: доллар просел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже, евро потерял 4 копейки на покупке и 5 копеек на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,3200−27,3500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,4215−32,4544 грн/евро, торги по рублю — 0,3727−0,3733 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,43 гривны. Евро покупают по 32,16 гривны, продают по 32,50 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15−27,30 гривны, евро — 32,15−32,40 гривны.