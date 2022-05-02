Курс валют на вечер 30 июля

19:37 30 июля Киев, Украина

Закрытие межбанка ознаменовалось падением валют: доллар просел в цене на 4 копейки в покупке и в продаже, евро потерял 6 копеек на покупке и 5 копеек на продаже.

Напомним, 29 июля торги завершились в диапазоне 26,8600−26,8800 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,9150−31,9388 грн/евро, торги по рублю — 0,3665−0,3669 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−26,97 гривны. Евро покупают по 31,70 гривны, продают по 32,03 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,86−27,00 гривны, евро — 31,65−31,90 гривны.