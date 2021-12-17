Курс валют на вечер 26 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

21:01 26 Март Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка курс доллар остался без изменений, евро вырос на 1 копейку на покупке и на 3 копейки на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9900−28,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9918−33,0097 грн/евро, торги по рублю — 0,3694−0,3698 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,00 гривны, евро — 32,75−34,20 гривны.