Курс валют на вечер 19 августа

19:01 19 августа Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке доллар вырос на 5 копеек на покупке и на продаже, евро прибавил 12 копеек на обеих операциях.

Напомним, 18 августа торги завершились в диапазоне 26,6050−26,6250 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1757−31,1991 грн/евро, торги по рублю — 0,3610−0,3616 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,60−26,79 гривны. Евро покупают по 31,02 гривны, продают по 31,35 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,85 гривны, евро — 31,02−31,30 гривны.