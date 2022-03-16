Курс валют на вечер 16 июня

18:59 16 июня Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты продолжили рост: доллар прибавил 9 копеек на покупке и на продаже, евро вырос на 10 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,9900−27,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,7388−32,7631 грн/евро, торги по рублю — 0,3741−0,3745 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,90−27,10 гривны. Евро покупают по 32,50 гривны, продают по 32,85 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,00−27,10 гривны, евро — 32,65−32,80 гривны.