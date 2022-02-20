Курс валют на межбанке во вторник, 25 мая

12:21 25 Май Киев, Украина

К открытию межбанка доллар просел на 1 копейку на покупке и продаже, евро набрал 6 копеек на покупке и 5 копеек на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,4350−27,4550 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5283−33,5527. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3722−0,3726.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,35−27,55 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,40−27,50 гривны, евро — 33,25−33,42 гривны.