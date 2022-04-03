Курс валют на межбанке в среду, 7 июля

11:45 07 июля Киев, Украина

К открытию межбанка доллар вырос на 2 копейки на обеих операциях, Евро поднялся на 1 копейку на покупке, в продаже не изменился.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,2900−27,3100 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,2867−32,3100. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3703−0,3707.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,35 гривны. Евро покупают по 32,10 гривны, продают по 32,45 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,19−27,30 гривны, евро — 32,20−32,30 гривны.