Курс валют на межбанке в среду, 31 марта

12:54 31 Март Киев, Украина

К открытию межбанковского валютного рынка доллар и евро просели на 2 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,8450−27,8650 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,6343−32,6577 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3656−0,3662.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,90 гривны. Евро покупают по 32,40 гривны, продают по 32,80 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,75−27,83 гривны, евро — 32,42−32,75 гривны.