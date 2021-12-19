Курс валют на межбанке в среду, 17 марта

12:50 17 Март Киев, Украина

К открытию межбанковского валютного рынка доллар упал на 2 копейки на покупке и продаже, евро подешевел на 6 копеек, а в продаже на 7 копеек.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,7400−27,7600 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,0327−33,0566 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3814−0,3818.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,85 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,15 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,66−27,75 гривны, евро — 32,85−33,08 гривны.