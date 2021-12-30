Курс валют на межбанке на вечер 21 апреля

19:31 21 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка курс валют пошел вверх: доллар набрал 6 копеек на покупке и 7 копеек на продаже, евро добавил 3 копейки на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0000−28,0200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6784−33,7024 грн/евро, торги по рублю — 0,3650−0,3654 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,90−28,08 гривны. Евро покупают по 33,45 гривны, продают по 33,80 гривны.



По данным валютного аукциона,на «черном» рынке доллар торгуется по 27,96−28,10 гривны, евро — 33,51−33,65 гривны.