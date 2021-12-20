Курс валют на межбанке 13 апреля

11:19 13 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанка евро просел на 5 копеек на покупке и на продаже, доллар вырос на 2 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,9400−27,9600 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,2800−33,3000. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3612−0,3615.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,02 гривны. Евро покупают по 32,95 гривны, продают по 33,35 гривны.



По данным валютного аукциона,на «черном» рынке доллар торгуется по 27,84−27,95 гривны, евро — 33,03−33,20 гривны.