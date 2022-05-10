Курс валют на 6 августа: евро и доллар теряют позиции

12:50 06 августа Киев, Украина

К открытию межбанка валюты "по традиции" пошли вниз: доллар упал на 3 копейки на продаже и покупке, евро потерял 7 копеек на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 26,9100−26,9300 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 31,8560−31,8770 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3676−0,3682.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,85−27,05 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 32,00 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,00 гривны, евро — 31,55−31,80 гривны.