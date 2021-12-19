Курс валют на 30.11.2021: рост доллара и евро не останавливается

19:58 29 Ноябрь Киев, Украина

Национальный банк Украины обновил курс валют на 30 ноября 2021 года. 

Курс валют на 30.11.2021: Иностранная валюта укрепляет позиции. Доллар и евро стабильно растут

  • 100 долларов США - 2717 грн (27,17 за доллар,+7 коп.);
  • 100 евро - 3064 грн (30,64 за евро, +7 коп.);
  • 100 российских рублей - 36,4 грн (3,64 за 10 рублей, +5 коп.);
  • 100 польских злотых - 652 грн (6,52 за злотый, +4 коп.).
Фото: НБУ предоставил информацию по курсу иностранной валюты к гривне на 30.11.2021
 
Полная информация находится в открытом доступе на официальном сайте НБУ.