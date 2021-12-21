Курс валют на 20 декабря: межбанк, "чёрный" и наличный рынки

18:47 20 Декабрь Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке доллар не изменил свои позиции, евро же прибавил 12 копеек в покупке и в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,32 грн. Евро покупают по 30,50 грн, продают по 30,88 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,17−27,25 грн, а евро по 30,55- 30,65 грн.