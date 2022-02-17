Курс валют на 22 мая 2021 года - НБУ

Национальный банк Украины опубликовал актуальный курс валют на 22 мая 2021 года. Согласно данным, основные показатели полностью совпадают с уровнем предыдущего банковского дня.
Цена американского доллара составила 27,46 гривен за доллар, а евро стоит сегодня 33,51 гривен за 1 евроединицу.
Официальные курсы валют на 22 мая:
- 1 доллар США стоит 27,4665 гривен;
- 1 евро – 33,5174 гривен;
- 1 польский злотый – 7,4294 гривен;
- 1 российский рубль – 0,3729 гривен.
Средняя стоимость основных валют на наличном рынке:
- доллар: покупка 27,40 гривен, продажа 27,60 гривен за единицу;
- евро: покупка 33,30 гривен, продажа 33,65 гривен за единицу.
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