Курс валют на 22 мая 2021 года - НБУ

15:30 22 Май Киев, Украина

Национальный банк Украины опубликовал актуальный курс валют на 22 мая 2021 года. Согласно данным, основные показатели полностью совпадают с уровнем предыдущего банковского дня.

Цена американского доллара составила 27,46 гривен за доллар, а евро стоит сегодня 33,51 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 22 мая:

1 доллар США стоит 27,4665 гривен;

1 евро – 33,5174 гривен;

1 польский злотый – 7,4294 гривен;

1 российский рубль – 0,3729 гривен.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке: