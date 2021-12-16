Курс НБУ на завтра, 1 апреля: доллар дешевеет

1 апреля гривна официально укрепит свой статус как в отношении доллара, так и в отношении евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 31 марта.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2782,26 гривен (-0,0626 грн);
– 100 евро – 32,6290 гривен (-0,0943 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,86 гривен за доллар, курс в покупке - 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,69 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2782,26 гривен (-0,0626 грн);
– 100 евро – 32,6290 гривен (-0,0943 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,86 гривен за доллар, курс в покупке - 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,69 гривен за евро.
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