Курс НБУ на 9 июля: доллар будет по 27,29 грн

Евро продолжает медленный рост. Завтра, 9 июля он подорожает на 3 копейки, доллар, наоборот - незначительно упадет в цене.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 8 июля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2728,62 гривен (-0,0131 грн);
– 100 евро – 3231,91 гривен (+0,0281 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 6 копеек - до 27,33 гривен, в покупке - до 27,30 гривен. Курс евро в продаже показал еще более уверенный рост и поднялся на 22 копейки - до 32,40 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2728,62 гривен (-0,0131 грн);
– 100 евро – 3231,91 гривен (+0,0281 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 6 копеек - до 27,33 гривен, в покупке - до 27,30 гривен. Курс евро в продаже показал еще более уверенный рост и поднялся на 22 копейки - до 32,40 гривен за евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии