Курс НБУ на 7 февраля: доллар подешевел на 13 копеек

20:06 04 Февраль Киев, Украина

Национальный банк Украины на понедельник, 7 февраля, установил официальный курс отечественной валюты к американскому доллару на уровне 28,14 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



По сравнению с предыдущим рабочим днем, 4 февраля, доллар подешевел на 13 копеек.



Официальный курс евро на 7 февраля установлен на уровне 32,27 грн. Евро подорожал на 36 копеек.