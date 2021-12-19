Курс НБУ: гривна продолжает укрепляться

Согласно официальным данным Нацбанка на вечер пятницы, доллар и евро продолжают дешеветь: доллар упал почти на 8 копеек, евро- на 22.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2702,41 гривен (-0,0772 грн);
– 100 евро – 3045,21 гривен (-0,2252 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился еще на 15 копеек – до 26,92 гривен за доллар, в покупке упал на 13 копеек – 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже просел на 21 копейку – 30,38 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2702,41 гривен (-0,0772 грн);
– 100 евро – 3045,21 гривен (-0,2252 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился еще на 15 копеек – до 26,92 гривен за доллар, в покупке упал на 13 копеек – 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже просел на 21 копейку – 30,38 гривен за евро.
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