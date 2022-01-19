Курс на межбанке в среду, 5 мая

14:23 05 Май Киев, Украина

Открытие межбанка ознаменовалось падением евро, который потерял 22 копейки на покупке и 21 копейку на продаже, доллар просел на 1 копейку на продаже и остался неизменным в покупке.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,7850−27,8100 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5503−33,5777. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3698−0,3705.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,85 гривны. Евро покупают по 33,20 гривны, продают по 33,65 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,67−27,84 гривны, евро — 33,00−33,40 гривны.