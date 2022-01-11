Курс на межбанке в пятницу, 30 апреля

12:47 30 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанка валюты синхронно просели, евро и доллар потеряли 1 копейку на покупке и 2 копейки на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,7150−27,7400 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5517−33,5820. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3714−0,3719.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,82 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,70 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,63−27,75 гривны, евро — 33,27−33,48 гривны.