Курс на межбанке в четверг, 1 апреля

12:38 01 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанковского валютного рынка евро подешевел на 4 копейки на покупке и на 3 копейки на продаже, доллар потерял 1 копейку на покупке и 2 копейки на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,8450−27,8650 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,6816−32,6995. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3695−0,3699.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,90 гривны. Евро покупают по 32,40 гривны, продают по 32,75 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70−27,80 гривны, евро — 32,35−32,65 гривны.