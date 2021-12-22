Курс на межбанке в четверг, 15 апреля

12:04 15 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанка валюты взлетели вверх, евро набрал 10 копеек на продаже и покупке, доллар вырос на 4 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,8900−27,9150 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,3480−33,3751. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3688−0,3693.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 33,15 гривны, продают по 33,55 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,90−27,95 гривны, евро — 33,22−33,45 гривны.