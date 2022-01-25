Курс на межбанке на вечер 7 мая

18:46 07 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка обе валюты продолжили рост: доллар вырос на 1 копейку в покупке и в продаже, евро набрал по 18 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7300−27,7500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4479−33,4720 грн/евро, торги по рублю — 0,3740−0,3744 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,64−27,85 гривны. Евро покупают по 33,15 гривны, продают по 33,55 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,73−27,80 гривны, евро — 33,28−33,50 гривны.