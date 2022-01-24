Курс на межбанке на вечер 6 мая

20:12 06 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты продолжили рост: доллар поднялся на 2 копейки на покупке и на продаже, евро добавил по 16 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7200−27,7400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,3028−33,3240 грн/евро, торги по рублю — 0,3709−0,3713 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 33,10 гривны, продают по 33,47 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,71−27,83 гривны, евро — 33,16−33,40 гривны.